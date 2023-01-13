■現時香港約有二千多艘持「兩地牌」的漁船，惟疫情下逾九成漁船未能啟航。

本港捕魚業在疫下受嚴重打擊，《星島日報》報道，有漁民指，由於香港漁船會聘請內地漁工上船工作，疫下人手不足「停擺」，加上漁船日久失修，無法回內地維修之下，在港要「硬食」昂貴三倍的維修費。日前內地當局宣佈鬆綁，將放寬駕駛流動漁船到內地漁港的限制，業界已摩拳擦掌為通關作準備，紛紛聯絡內地漁工、處理工作證件，以及排期維修。惟有業內人士透露，維修過程處處碰壁，搶人也有困難。有船家則樂觀相信「一通關就是大直路」，一切問題會迎刃而解。「通關首日，已有漁船出航送漁工回鄉過年！」香港漁民互助社主席楊上進指，去年休魚期過後，有近二百艘船成功接內地漁工上船來港工作，現在通關便能趕及送漁工回鄉度歲。事實上，通關消息一出，漁民已摩拳擦掌做好準備。有船家笑言，近日喜見行家臉上重現笑容，大多漁民已紛紛聯絡內地漁工、處理工作證件，以及約船排廠排期維修，「一通關就一條龍服務，全都不是問題！回到內地所有問題都迎刃而解。」不過，港九漁民聯誼會常務副理事長周水根透露，維修過程實質處處碰壁，因漁船維修必須依靠船排等設施，拖拉船隻上岸，但近年蛇口、鹽田港一帶積極發展，致深圳已經沒有設施「上排」，最近要航行六小時至東莞或珠海，惟東莞以「漁船欠缺『內河證』」及疫情為由，拒絕本港漁船駛入，故所有船隻都湧進珠海。維修貴內地三至四倍周估算，珠海有兩個船排，每次可容納六艘長約二十至三十二米的木船，若每艘船都維修三至五日，香港約一百五十至二百艘木船也要輪候數月才完成維修。他指，雖然地理位置更偏遠的台山及陽江不用排隊，但航行時間需要十三至二十四小時，加上灣頭大風大浪，籲日久失修的木船不要冒險。他希望，東莞市能夠盡快「放行」，縮短維修的輪候時間。「原以為疫情一年半載就能紓緩，現在有船隻已近三年沒出航……」以往恒常往返內地捕魚、持中港「兩地牌」的本地拖船漁民，慨歎疫情為漁業帶來巨變。他解釋，封關令本地漁業面對「人手」和「維修」兩大掣肘。周水根指，漁船需要聘請內地的漁工工作，「大型拖船要請六至十名漁工，小型船也要請兩至四名漁工，但早年封控非常厲害，幾乎所有香港船都不能踏足內地灣口！」無法與內地漁工接洽，在港也難以招攬人手，因年輕人不願入行。至於硬件上，據悉漁船每年要普通維修兩至三次，有漁民指，香港有設備方便細船維修，惟未必有設備予大船「上排」，維修價錢也比內地貴三至四倍，「小型拖船在內地維修一次只需八至十萬，惟在香港維修要三十至四十萬。」他估計，通關後回內地維修船隻復業，也需花費不下十多萬至二十萬大維修，若維修大船或要價約四十萬至六十萬不等，但總比「硬食」香港的維修費理想。逾2000艘「兩地牌」漁船據了解，現時香港約有二千多艘持「兩地牌」的漁船，佔整體漁船總數約五分之二，其中有近一百二十艘船曾向漁農自然護理署申請漁業貸款基金，惟部份因無法償還債務破產。漁農界立法會議員何俊賢指，有消息傳出有船家無以為繼，需要賣船退場。漁農自然護理署日前公佈，內地當局在八日零時起，取消對港澳流動漁民開展核酸檢測和集中隔離，不再對港澳流動漁船及漁獲開展環境採樣，並取消從港澳駕駛流動漁船到內地漁港的預約審批制度。楊上進指，一直密切跟內地的漁業部門了解相關細節；有漁民期盼，農曆新年過後，漁業能向好的方面發展。