零售界做好準備迎內地客 一周近百萬人申遊港澳台

內地與港澳恢復免檢疫通關，國家移民局指自一月八日實施優化措施以來，有近一百萬人申請往來港澳台的證件簽注。零售及旅遊界認為消息令人振奮，預料大量內地旅客快將重臨香港，透露本地零售界已做好準備迎接內地旅客。



國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤昨在國務院聯防聯控機制記者會指出，自本月八日實施優化移民管理的政策措施以來，出入境人數穩步增長、有序恢復。自本月八日至前日，全國移民管理機構日均檢查出入境人員四十九萬人次，較實施前上升近五成。其中陸路口岸增幅最大的為深圳福田口岸，日均二萬一千人次。新年假期臨近，預計口岸將迎來出入境高峰。

零售業補貨源招聘人手



他指新政策實施以來，內地居民申辦出入境證件人數有一百三十五萬，往來港澳台的證件簽注申請有九十九萬八千，較政策實施前增長近一點五倍。外國人出入境人次為十萬五千，較實施前增長近四成。



批發及零售界立法會議員邵家輝向本報形容消息是大喜訊，又指通關首日內地旅客來港人數不太多，但愈來愈多內地人辦理簽注，預料大量內地旅客快將重臨香港，對本港疲弱經濟有很大鼓勵。他又指近期不少零售店已開始重新招聘人手及補充貨源，亦聽聞有疫情期間關掉部份分店的連鎖集團，已落實租務並開始裝修。



旅遊促進會總幹事崔定邦指內地恢復港澳簽證不夠一周，便有近百萬簽注，預計會不斷增加，一個月後料過千萬。他預計農曆新年後才有大批內地遊客來港。而據他所知，許多內地旅行社亦正加快籌辦香港團。崔補充，內地旅客如到澳門遊玩，大多一併到訪香港，形容「唔使擔心」。



對於外界認為大量內地居民來港會增加本港疫情風險，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為當局應密切審視情況，但內地大部份人已染疫，只會有少數人短期內感染。