「掛住鄉下」　乘客晨早守候興奮入站 高鐵復運首日暢順港府研究增加配額

■高鐵復辦首日，預購車票的市民乘車北上，西九龍站內亦有不少市民排隊購買車票。

停駛近三年的廣深港高鐵香港段昨日重開，有港人乘坐回鄉過年，大歎「掛住老家」，急不及待回鄉一解思家之情。港鐵指高鐵復辦首日運作暢順，截至下午六時，共有約六千五百名跨境乘客使用高鐵服務。運輸及物流局局長林世雄指，歲晚期間各陸路口岸會加開名額，加上高鐵和海路口岸，每日北上可以增至八萬人，港府會與內地研究增加配額。高鐵復辦的首班北上列車「動感號」昨早七時三十分由西九龍站出發往深圳北站，有乘客未到六點到站外等候，神情興奮。港鐵公司主席歐陽伯權、行政總裁金澤培等高層參與剪綵儀式，慶祝西九龍站重開。重開助市民歸家團聚不少市民、留學生都北上回家團聚。在港兼顧家庭和工作的黃女士，過去五年都沒有回江西老家，她在退飛區排隊等候改簽，坦言來碰運氣，看看有否較早班次出發，「能早點回去就早點啊，掛住老家」。她說，今次返鄉會留到元宵節結束，認為「今次高鐵開通係最恰當嘅時間點。」鐵道迷謝先生身穿中國鐵路車長制服乘坐頭班車，全場矚目。他形容自己當年錯過高鐵在港通車，高鐵重開，別具意義，今次專程來感受一番。他指自己平時亦有使用內地的「12306」購票系統，形容購票流程無問題。來港留學的四川人王先生，特意放棄一早購買的機票，改坐高鐵回內地，再轉飛機回家鄉。他形容第一班列車意義特別重大，大讚列車員服務態度，全程帶着微笑。現年八十七歲的李婆婆乘坐新路線往廣州東站，探望兩、三年前出世的曾孫，她形容自己「渴望到眼都朦」，期望與家人到白雲湖散步。她以前多數在紅磡乘直通車到廣州，有時要行樓梯上落較辛苦，現時改坐高鐵會較舒服。港鐵表示，高鐵車站昨日整體運作暢順，大多車次車票銷售滿額，當中南下及北上列車皆售出約四千張車票，截至下午六時，共約六千五百名跨境乘客使用高鐵服務。運輸及物流局局長林世雄說，高鐵首日復運情況暢順，惟目前不確定何時能夠開通長途北上班次。他又留意到往來廣州的列車車票供應相對緊張，會視乎情況，與內地部門緊密接觸，了解有沒有空間增加票量。林指，隨着高鐵復運，加上政府日前宣布年廿七至年三十期間，各陸路口岸通關配額共增加一萬五千人，經各個口岸通關人數，合共增至逾八萬人，料足以應付需求。警務處處長蕭澤頤亦有到西九龍站視察，指現場運作暢順，會視乎情況調配警力。