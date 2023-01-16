個別市民不熟流程入閘受阻

高鐵復運後改以電子車票入閘，未知是未熟習新自助通道或使用機器問題，個別市民未能順利入閘。亦有乘客不清楚兩地入境健康申報流程，過關時遇到些少阻滯。



高鐵採用電子車票系統，已購票的乘客，只需在自助通道用回鄉證拍卡，再在鏡頭前除口罩核實身份入閘，不過個別市民未能順利入閘。有港鐵職員手持指示牌，提醒乘客拍卡時「相片向上」、「對齊左上角」，協助乘客掃描證件。



往廣州東的列車上，市民莊先生忘記在健康申報選擇核酸「陰性」或「陽性」，故而在進入內地關口前被攔下，電腦掃描顯示器以紅色警示。他需要重新填寫並再次掃碼，約一分鐘後再次掃碼，顯示器以綠色告知其可繼續前行。