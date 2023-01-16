■尖沙咀一帶有不少內地旅客拖行李購物，市面回復熱鬧。

高鐵昨日起復運，單日有約四千人南下來港，不少內地旅客埗達後一日遊或購物，即日來回；亦有旅客特意乘首班列車，與來港讀書的女兒團聚；亦有港人疫情期間滯留內地三年，特意回港過年。尖沙咀市面熱鬧，不少內地遊客拖着行李購物。首班南下列車從深圳北開至香港，早上七點四十二分抵達西九龍站，車上乘客獲運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄親自迎接。來自深圳的郭先生表示，高鐵香港段的首班列車有紀念意義，特意乘坐來港。他透露，下午先與朋友聚餐，其後看展覽，晚上返回深圳。來自廣州的陳小姐指，女兒在港讀書三年，因交通不便，兩人一直分隔兩地。現時高鐵開通，特意乘車來港與女兒團聚。有內地旅客形容，有三年沒來港旅遊，透露計劃到主題樂園遊玩。首班從廣州南到港的列車，則沒太多乘客。車上不少內地乘客表示，並非去香港遊玩，而是經香港國際機場，轉機至其他地方旅遊。而在廣州東往香港的首趟列車，有內地高中生李同學表示，自己是高鐵迷，為了體驗首班列車，雖沒辦理香港簽注，仍特意乘坐，會在深圳北站下車，但強調下次希望能乘至西九龍站。他展示親手畫的列車圖，形容是：「想送給列車工作人員」。亦有在廣州工作的港人指，疫情三年，一直沒法回港，因此特意乘首班列車回港過年。尖沙咀重復疫前熱鬧本港市面熱鬧，尖沙咀一帶人來人往，不少內地旅客拖着行李購物。有旅客只留港兩日，今次行程主要為了購買名牌手袋及化妝品等，形容兩地貨幣匯率有差異，可用較優惠價格購物。此外，港鐵表示，昨日售出四千張南下車票，又指昨早數個內地旅客抵港後，才發現核酸報告出問題，須返回內地，中國海關會做出相應安排。