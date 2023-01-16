新任中聯辦主任 期望香港增動能 ﻿鄭雁雄新春致辭﻿提「由治及興」3看法

中聯辦主任鄭雁雄發表新春致辭，強調中聯辦和港人一樣，倍加珍惜香港當前「治」的局面，熱切期望香港增強「興」的動能、進一步開創由治及興新局面。他強調，讓「興」的動能更強勁，需要把握中國式現代化的巨大機遇，需要積極參與國際交流合作，需要矢志不移幹事創業。



接替駱惠寧出任中聯辦主任的鄭雁雄，昨天發表視像新春致辭，強調「由治及興」，是習近平主席對香港的殷切期盼，也是所有香港居民的共同願望。中聯辦和大家一樣，倍加珍惜香港當前「治」的局面，熱切期望香港增強「興」的動能、進一步開創由治及興新局面。他分享三點看法。



一，讓「興」的動能更強勁，需要把握中國式現代化的巨大機遇，在參與中華民族偉大復興的歷史進程中增添不竭動力。國際貨幣基金組織等機構預測，隨着內地疫情防控政策的調整優化，今年中國經濟增長將為世界經濟復甦作更大貢獻，世界普遍看好中國。祖國內地遼闊的發展腹地、巨大的消費市場、不竭的創新動力等，為香港逐夢者大顯身手提供了廣闊舞台。與祖國同行，把香港的未來放到中華民族偉大復興的大局中去謀劃推進，香港「興」的空間就無限廣闊，就始終擁有戰勝風浪挑戰的信心和底氣。

積極參加國際交流合作



二，讓「興」的動能更強勁，需要我們積極參與國際交流合作，在鞏固獨特地位和優勢的過程中提升核心競爭力。近日香港市民盼望已久的正常通關已實現，與內地的交流合作在全面恢復。新階段增添新動能，需要香港把自己的獨特優勢盡情發揮出來，同世界各地廣泛開展交流合作，不斷鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢，加快打造國際創科中心、中外文化藝術交流中心等新的優勢。



三，讓「興」的動能更強勁，需要矢志不移幹事創業，在團結奮鬥中凝聚強大合力。我們要堅定維護憲法、《基本法》確立的特區憲制秩序，堅定維護國家主權、安全、發展利益，大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，凝聚起團結奮鬥的強大合力。



鄭雁雄說︰「新的一年，中聯辦將依法一如既往履職盡責，全力支持行政長官和特區政府依法施政，與社會各界和市民一道，共同推動香港走向由治及興。」