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日報新聞 > 港聞

海關檢380盒疑走私新冠藥

2023-01-16 列印
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海關檢獲三百八十盒懷疑走私新冠口服藥，估計市價約五十萬元，拘捕一對夫婦。
  海關上周三在機場檢查一件由印度抵港、報稱為保健產品的郵包，X光影像顯示為一批排列整齊、呈橙綠色的粒狀物品引起懷疑，發現內藏二百五十盒、市值約三十三萬元的懷疑走私新冠口服藥物。

人員根據郵包收貨地址調查，前日一名男子到天水圍一郵局提貨時，人員將他押返住所搜屋，再起獲一百三十盒同類藥物，市值約十七萬元；被捕四十歲男子及其三十四歲妻子報稱無業；海關呼籲市民不要購買來歷不明的藥品。
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