旺角警區在本月首兩周接獲七十四宗有關花墟一帶阻塞投訴，較上月同期大增六成八，有貨物堆積在附近樓宇甚至食肆的後巷，堵塞走火通道。另外，運動場道近洗衣街一帶店舖霸佔馬路停車位擺放貨物。執法行動在農曆新年前持續，同時因應人潮採取人群管控措施。
警花墟打擊阻街 發出276張定額罰款
旺角警區在本月首兩周接獲七十四宗有關花墟一帶阻塞投訴，較上月同期大增六成八，有貨物堆積在附近樓宇甚至食肆的後巷，堵塞走火通道。另外，運動場道近洗衣街一帶店舖霸佔馬路停車位擺放貨物。執法行動在農曆新年前持續，同時因應人潮採取人群管控措施。
「掛住鄉下」 乘客晨早守候興奮入站 高鐵復運首日暢順港府研究增加配額
停駛近三年的廣深港高鐵香港段昨日重開，有港人乘坐回鄉過年，大歎「掛住老家」，急不及待回鄉一解思家之情。港鐵指高鐵復辦首日運作暢順，截至下午六時，共有約六千五百名跨境乘客使用高鐵服務。運輸及物流局局長林...
2023-01-16
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尼米茲航母戰鬥群進入南海 解放軍派出兩艦跟隨
美國海軍宣佈，尼米茲航母戰鬥群在日前進入南海，展開多項訓練，中國解放軍派出兩艘艦隻跟隨。同時，解放軍海軍亦指，山東艦編隊早前在南海進行實戰化對抗演習，其中有多架艦載殲-15戰機參與。尼米茲航母打擊群上...
2023-01-16
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古埃及第18王朝古墓出土
埃及政府宣佈，考古學家在南部城市樂蜀挖掘出一座估計有三千五百年歷史的古埃及第十八王朝古墓，時間最久可追溯至公元前一五五○年，但古墓受到古代的洪水影響，內部有大量沉積物。埃及最高文物委員會秘書長瓦齊里指...
2023-01-16
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何文田山1號5房3套複式
何文田屬傳統豪宅地段，何文田山道上兩旁植有綠樹，屬小學34校網，享名校網優勢。是次介紹何文田山1號頂層複式單位，實用面積2372方呎，5房3套房，以歐式宮殿風格為設計主題，賣點是連逾200呎私人平台，...
2023-01-14
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外圍向好 港股今或高開 恒指短線有望上試22300
上周五美股3大指數及恒指夜期靠穩，有分析指外圍向好，預料恒指今日高開機會大，但港股近期累計升幅大，恒指走勢有可能先升後回，短期有機會上望22000點，亦不排除下試21500點的可能性。另有分析指出，港...
2023-01-16
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遇魚腩 艾爾切 熱捧卡迪斯
今晚西甲獨腳戲上演護級大戰，本輪前排尾三的卡迪斯主場鬥包尾大幡艾爾切。兩隊雖然只差兩位，但卡迪斯比客軍多十一分，雙方實力差距明顯，加上主隊又有射手魯賓蘇利奴腳風不錯，今仗勢可全取三分，一點七七倍主勝屬...
2023-01-16
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碌盡人情卡拍賀歲片《喬峰傳》 甄子丹自認五勞七傷仍堅持打落去
「宇宙最強」甄子丹於新片《天龍八部之喬峰傳》以一敵百再創功夫經典，鏡頭前所向無敵的他，背後卻熬過不少辛酸，他謙稱自己現實中一點也不強，多年來打致五勞七傷，更是24小時帶着痛楚不能安睡，但仍無阻他對武打...
2023-01-16
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全面通關等一等 跨境學童應解禁
香港和內地恢復首階段免檢疫通關後，運作暢順，開局良好；一幕幕親友重聚、相擁而泣的感人場面，讓人難忘。因應不少市民熱切期盼在春節期間能夠回內地與家人團聚，特區政府經與廣東省政府和深圳市政府溝通協調後，兩...
2023-01-16
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英雄豪傑 捧博愛盃
昨日唯一錦標是博愛盃，結果文廄「英雄豪傑」大熱輕勝。至於潘頓與蔡約翰合作憑「快錢」和「自勝者強」起孖，最終更分別成為騎師王和練馬師王。其餘巴度憑「奮鬥雄才」取得傷瘉後首場頭馬。記者_文傑、亨利、陳嘉甜...
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