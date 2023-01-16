任睇No.1
  • 12º
  • 65%
  • 2023年1月16日 星期一
熱門： 通關高鐵萬千星輝頒獎典禮2022柯震東最低工資

日報新聞 > 港聞

警花墟打擊阻街 發出276張定額罰款

2023-01-16 列印
■警方聯同各政府部門，在旺角花墟一帶展開執法行動。
Previous Next

警方留意到農曆新年前夕，旺角花墟一帶店舖阻街問題嚴重，引起安全隱患，由本月開始聯同各政府部門展開執法行動；過去一星期已發出二百七十六張定額罰款通知書及三十九張傳票。

旺角警區在本月首兩周接獲七十四宗有關花墟一帶阻塞投訴，較上月同期大增六成八，有貨物堆積在附近樓宇甚至食肆的後巷，堵塞走火通道。另外，運動場道近洗衣街一帶店舖霸佔馬路停車位擺放貨物。執法行動在農曆新年前持續，同時因應人潮採取人群管控措施。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd