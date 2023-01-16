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新增確診數字回落  跌見6261宗

2023-01-16 列印
■確診數字回落，即使在寒冷天氣下，市面亦開始多人。
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本港新冠確診數字逐漸回落，新增六千二百六十一宗確診個案，較之前一日減少一千四百八十八宗；輸入個案佔一百七十宗，多六十六名患者離世。

院舍方面，新增十九間安老及殘疾院舍出現感染個案，涉二十二名院友及兩名員工。醫管局指現時有四千零二十六名新冠患者在公立醫院留醫，新增十名危殆及十五名嚴重的確診病人。

衞生防護中心指在寒冷天氣下，同時患上流感與新冠病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症或死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要。
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