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日報新聞 > 港聞

日春季將解除口罩令

2023-01-16 列印
■日本或最快春季會取消室內「口罩令」。
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多國踏上復常之路。日本《共同社》引述政府消息人士指，當局最快春季會取消室內「口罩令」，只要求有病徵的人戴口罩。

日本正考慮下調新冠病毒的感染等級，由第五級降至第二級，即與季節性流感看齊，並會調整抗感染措施，最快春季會取消室內「口罩令」；但有傳染病專家擔心徹底放寬後會令死亡數字大增。日本單日新增十三萬二千多宗確診個案，死亡數字首次超過五百宗。
南韓增32570宗確診
  另南韓新增三萬二千五百七十宗確診個案，輸入個案佔一百○四宗，其中六十四宗屬中國輸入。
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