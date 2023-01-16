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世衞讚揚中方

2023-01-16 列印
■馬曉偉指，中方將一如既往支持世衞抗擊疫情。
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公開疫情資訊
國家衞健委主任馬曉偉日前與世界衛生組織總幹事譚德塞通電話，就疫情防控工作交換意見。馬曉偉指國家調整防疫政策後，雙方展開多次技術交流，中方將一如既往支持世衛抗擊疫情。

世衛發表聲明讚揚中方公開疫情資訊，正分析由中國提供、涵蓋上月初至本月十二日的數據，包括門診、入院、重症和死亡個案等，以便了解新一波疫情對中國的影響，並要求繼續分享資訊及公開病毒測序資料。

內地日前指過去一個月新冠死亡人數六萬宗，內蒙古自治區黨委書記指農村牧區的疫情仍處於高位，當前工作是救治重症患者，降低病亡率。
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