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鄧桂思死因研訊應要求押後

2023-01-16 列印
■高永文指，事件難免令前線醫生感到壓力。
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兩名聯合醫院醫生於一七年懷疑「開漏藥」令病人鄧桂思最終死亡，被控誤殺，今在東區裁判法院提堂。司法機構指死因裁判官已因應律政司長的要求，將原定二月二十七日開審的死因聆訊押後。

前食物及衞生局局長、行政會議成員高永文昨指事件難免令前線醫生感到壓力。他說去到誤殺的層面就涉及罔顧病人安全問題，希望日後能有指引或準則，以界定醫療失誤與誤殺的分別，讓醫生更好掌握。
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