法律年度開啟典禮│張舉能：誠如習近平所指 一國兩制將跨越2047年

2023年法律年度開啟典禮今(16日)於香港大會堂舉行，終審法院首席法官張舉能強調，誠如習近平主席早前明確指出，「一國兩制」的制度將跨越2047年，維持不變。

張舉能重申司法機構的首要角色在於維護法治，以及嚴格依照法律執行司法工作；若果市民對司法機構肩負的角色存有不準確、不完整甚或錯謬的理解，往往會導致對法庭的判決有錯誤或不恰當的批評，甚或是對法官進行人身攻擊。而如市民對司法職能有誤解，有時或會使人對法庭抱有不切實際期望，不利於維持公眾對香港司法制度的信心，亦無助於維護法治。

張舉能指，法庭的判決有時無可避免會產生政治影響，但這並不意味是政治決定。盧江球攝

張舉能指，司法機構必須享有司法獨立、不偏不倚，以及行事具有成效，方能發揮維護法治及嚴格依照法律執行司法工作的職能。盧江球攝

司法界人士出席2023年法律年度開啟典禮。盧江球攝

2023年法律年度開啟典禮今日於香港大會堂舉行，終審法院首席法官張舉能主禮。盧江球攝

2023年法律年度開啟典禮今於香港大會堂舉行，儀仗隊人員採用中式步操。盧江球攝 ​

張舉能認為，社會對司法機構的角色有正確的了解，才能夠在適當的基礎上監察和審視司法工作，並對法庭的裁決提出有意義的評論或意見，以及作出有助司法機構改進工作的具建設性建議，以助增強公眾對法院和司法制度的信心，從而強化對法治的信念。

張舉能解釋，司法機構必須享有司法獨立、不偏不倚，以及行事具有成效，方能發揮維護法治及嚴格依照法律執行司法工作的職能，而法庭在審理案件時的責任是根據庭上的證據詮釋及應用法律，不論案件性質及與訟雙方角色，法庭都必須一視同仁。張舉能明確指出「在法律面前，眾人皆平等」，每人皆享有公平審訊的權利；所有受刑事控告的人在未經證明有罪以前，均假定為無罪。

張舉能指，法官執行司法工作時須摒除個人的觀點，法官必須忠誠引用法律，任何人若有充分理據，絕對可以批評法庭或法官錯誤引用法律。張舉能表示外界對法庭裁決常見的批評，反映批評者對審理案件的程序了解不足，未能理解很多爭議涉及不同的權利或利益，而法庭作出裁決必須全面權衡各方權利及利益，經權衡各項考慮因素後作出的判決結果，不一定令每個人甚或任何人滿意，但並不代表法庭未有盡其職能，公平公正地執行司法工作。

另外，張舉能稱香港每一個人都平等享有基本權利，法院的職能是維護基本權利，不是制定公共政策或作出政治決定。當遇到牽涉對立或互相角力的權利及利益此等常有的情況，法庭必須權衡這些對立的權利及利益，從而作出最能落實這些權利及利益的決定。當某項政策或決定在法庭訴訟中被質疑是否符合《基本法》或《香港人權法案》，或在公法下是否合法或合理，法庭總是聚焦於政策或決定的合憲性或合法性，而非它是否可取或其利弊之處。

張舉能指出，法庭的判決有時無可避免會產生政治影響，但這並不意味法庭在裁斷爭議時所作的是政治決定，或以政治而非法律作判決，更不代表法庭在政治上介入制定或廢除任何政府政策的事宜。張舉能重申社會對司法機構的角色和職能有清晰準確的理解是非常重要的，最終亦會有利於維持公眾對法院以及對香港所奉行的法治的信心。

張舉能又指，司法機構必須保持為一個現代並與時俱進的司法機關，過去兩年完善司法機構處理針對法官及司法人員行為的投訴機制，發表新版的《法官行為指引》，訂下法官頒下判詞的時間表，推廣遙距聆訊以及加強我們的司法培訓和交流。司法機構正積極考慮現場直播法庭程序，容許公眾旁聽，保障出庭人士的權利，教育市民大眾認識司法程序，從而減少出於不了解或是不準確的評論，進一步增加法庭程序的透明度及加強公眾對司法程序的信心。

惟張舉能解釋並非所有司法程序都適合現場直播，尤其是有陪審團參與或涉及易受傷害的證人的刑事審訊，未必適合沒有設限的直播，司法機構亦必須深思慎慮直播內容可能被不當使用、法官或法律代表被「起底」等合理關注。

司法機構另正在考慮推出資訊科技策略計劃，張舉能強烈促請法律界積極考慮轉用電子訴訟系統，司法機構正考慮訂定目標時間表，在新系統推出後三至五年，規定所有有法律代表的訴訟人(除非在特定的情況下另有豁免)，必須以電子形式進行訴訟，為達致以電子平台成為主要訴訟系統的最終目標。

法庭組記者

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