賀年糕點工場罕見意外 老闆母疑暈倒 倒豎葱插攪糖機慘死

■警員檢查肇事攪拌機。

歲末送虎迎兔之際，荃灣工廠大廈發生駭人工業意外，奪去一名女子性命。昨晨八時許，荃灣一間製作賀年中式糕點的工場，一名六十四歲女子操作一部攪糖機期間，疑突然暈倒，「倒豎葱」跌落有熱力的攪糖機內，被困於機器內。消防員接報到場，把她救出，當時已昏迷不醒，送入院醫搶救後證實不治，死因有待確定。女死者姓卜，六十四歲，與家人經營一間中式糕點店，工場設於荃灣一座工廈內。據悉，卜婦育有四名子女，全部成年，其中一人為糕點店的東主。身為母親，她間中回工廠幫手，但並非員工。卜婦經常在工場內操作一部高八十八厘米的攪糖機，當攪糖機發熱，將水和糖溝溶，變成類似糖膠之後，就可以用於製作甜點。肋骨骨折 手三級燒傷昨晨八時許，警方接獲廠房的職員報案，指有人發現女事主失平衡跌進一部工業攪拌機內。警員和消防員接報到場，將事主救出，初步發現她右肋骨及右上膊骨折，雙手二至三級燒傷，身上有多處瘀傷。她當時昏迷不醒，即時將她送入仁濟醫院搶救，其後證實死亡。警方在現場曾檢查攪拌機的運作。據悉，出事前，卜婦抱恙並感不適頭暈，警方正調查是否與她意外跌落攪糖機內有關。工業傷亡權益會對意外感到十分難過，派員趕赴醫院，接觸到死者家屬，以提供適切的協助。工權會指，涉事的攪拌機並沒有設置防護罩，工人或在機器運作期間或有機會被攪拌機所傷。工權會相信，很多小型工場有同類問題，疑為求方便而不設置防護罩，或將原有防護罩拆除，令工人無法得到足夠的保護。該會要求勞工處加強巡查，杜絕工場危機四伏。工權會呼籲僱主，應定期檢查攪拌機，確保機器的緊急停止開關可正常運作。在意外發生時，可以立即按停攪拌機，避免出現傷亡。麵包糖果餅業食品職工會對事件感到震驚和遺憾，呼籲工友在工作期間注意自己的人身安全，並量力而為，又希望公司嚴肅正視問題，定期檢測及維修相關設施。工會促請政府加強對僱主及僱員推廣職業安全健康意識和知識，並加強風險管理和預防，採取改善適當的執勤，保障工友工作安全及健康。