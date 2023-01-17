港產紅棗核桃糕名店

肇事現場為一個製作中式糕點的廠房，工場內放置紅棗、核桃、麥芽糖等材料，並有一箱箱製成品。據悉，該工場屬於一間製作紅棗核桃糕公司，現任東主的父親有四十年製作紅棗核桃糕的經驗。該公司標榜傳統手工、香港製造，曾接受傳媒訪問。



在傳媒訪問中，東主曾展示紅棗核桃糕的複雜做法，首先將大量煮好的紅棗放入大筲箕內，然後加水以人手不斷攪拌，以讓棗肉壓碎成為棗蓉。過程中，東主曾指由於筲箕中的紅棗有核，不時會被紅棗核割傷，以致傷痕纍纍。而七斤紅棗所得棗蓉，不足半桶。此外，該工場十分細心，擔心食客會食到核桃碎殼，故以人手揀走核桃碎殼，每日要篩出四桶核桃肉，然後把棗蓉、大量糖膠等材料放入攪糖機內，攪拌五小時，之後加入核桃肉混合攤凍。東主表示，旺季時，全家人幾乎每日出動，一起製作糕點，忙個不停。