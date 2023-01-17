郵輪回歸作母港 3月恢復公海遊

疫情下郵輪長期停運，期間短暫復運公海遊，一家郵輪公司離港，另一家已清盤，本港郵輪業「清零」逾一年，終現曙光。亞洲郵輪品牌名勝世界郵輪宣佈，旗下「名勝世界壹號」將由三月十日起以啟德郵輪碼頭為母港，恢復公海遊。

16郵輪公司擬派船來港



二〇二〇年二月，港府宣佈關閉啟德及海運郵輪碼頭，此後郵輪一直停運。隨後，皇家加勒比指取消香港去年季度餘下的航程，而星夢郵輪所屬的雲頂香港因財政困難而清盤，但其大股東、主席兼行政總裁、大馬雲頂有限公司創始人林國泰以其關聯公司在新加坡註冊登記名勝世界郵輪，租用名勝世界壹號，其前身是星夢郵輪的「探索夢號」，可載客一萬八千多人。



名勝世界壹號來港前，先於新加坡、馬來西亞吉隆坡開展公海遊行程，其後於三月二日從吉隆坡經新加坡、胡志明市和峴港，於三月八日回到啟德郵輪碼頭，並在三月十日起每周出發兩次，推出兩晚及三晚的公海遊行程。據啟德郵輪碼頭網站的船期表，該船會至少在港逗留至六月底。名勝世界郵輪執行主席林國泰指，集團將鼎力支持香港旅遊業的發展，透過郵輪業務助力香港旅遊業的復甦。



立法會議員江玉歡向本報指，香港較遲開放，一般有規模的「靚船」，早於年前已計劃好船程，不會突然將香港加入航程，因此她預期現時可來港的，一般都只有短途線行程及「細船」，又預期要最少一年後，才有大船來港。她認為，現時港府應主動出擊，接觸郵輪公司，邀請回歸，「唔好等人嚟」。



旅遊達人項明生表示，來港的名勝世界壹號屬「細船」，吸引力有限。他認為，在新加坡、日本、台灣等地郵輪都恢復跨境遊下，啟德郵輪碼頭只開辦公海遊，相對落後。



文化體育及旅遊局回覆查詢時表示，經旅遊事務署和旅遊發展局與國際郵輪公司的聯繫、溝通，目前已有十六家郵輪公司計劃今年派船來港，包括名勝世界郵輪。