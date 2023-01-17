港增4653宗確診 止痛退燒藥回復穩定

本港新冠確診持續回落跌破五千關口，新增四千六百五十三宗確診，較前一日大幅下跌近兩成，再多五十名患者離世。早前掀起的搶藥潮見穩定，藥房商會指之前缺貨的品牌必理痛已較易購買，恢復穩定。



港九藥房總商會副理事長張德榮昨表示，現時市面的止痛退燒藥供求恢復穩定，部份之前缺貨的品牌已較易購買，過去一周亦未見有內地人士來港搶購。就港府建議業界不應向顧客售賣超過六十粒含「撲熱息痛」藥物，張指未收到市民投訴。內媒亦指多省疫情高峰過去，加上供應大增，搶藥等情況降溫，抗疫物資價格大跌。



醫務衞生局局長盧寵茂指新冠疫情有回落跡象，但隨著社交限制放寬和農曆新年將至，市民外出和聚會頻密，感染風險持續，市民應做好防護措施。