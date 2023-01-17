政協人選名單傳出 林鄭榜上無名 董建華退下

一連三日的全國政協常委會會議昨舉行第二日會議，與會者收到新一屆政協委員人選名單。據悉，前特首林鄭月娥不在名單內，意味將無緣晉身國家領導人之列；全國政協副主席董建華則會退下火線。



據悉，林鄭月娥及董建華不在新一屆政協委員人選名單中。林鄭月娥去年卸任特首後，曾在訪問中指：「我不需要新的崗位」。八十五歲的董建華近年因健康問題，已甚少出席公開活動。全國政協副主席梁振英則會連任。



消息又指，名單還包括七十五歲的前世衛總幹事陳馮富珍，預料連任全國政協常委；長實主席李澤鉅和西九管理局董事局主席唐英年，則會續任常委；新世界副主席兼行政總裁鄭志剛是首次晉身全國政協，信德集團行政主席何超瓊亦會成為政協。