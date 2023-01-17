部份隱形牙套矯齒療程消委會發現無牙醫跟進

近年隱形牙套矯齒療程受歡迎，惟消委會指去年接獲十三宗相關投訴，較二一年升逾六成，更發現部份療程沒有牙科檢查及牙醫跟進。有人花費一萬八千元，結果只有職員跟進，及換來牙齒劇痛。



投訴人林小姐早前以一萬八千元，在一間牙套公司購買隱形牙套矯齒療程，惟整個箍牙療程只由一名「公司職員」評估，但當她佩戴第九副牙套時，出現牙齒劇痛及神經痛，牙縫亦變闊，至佩戴第十三副時，上排牙齒已無法套上牙套，牙齦更有萎縮。她其後要求與牙套公司的負責人面談，但職員諸多推搪。該公司回覆消委會稱，可扣除已使用的服務及牙套費用，按比例退回約五千八百元，惟林小姐不接受，考慮循民事索償。消委會提醒消費者，不應因為收費較便宜或貪方便，隨便接受沒有牙科檢查或註冊牙醫跟進的療程。