4惡煞將男子擄上車 警尋回受害人

油麻地昨日凌晨五時許發生惡煞擄人上車事件。一輛七人車駛至彌敦道近碧街巴士站旁，車上突然跳下四名黑衣人，拔出利刃恐嚇街頭一名男子，繼而將他拖上七人車。警重案組昨傍晚在旺角區尋回受害人。消息指事件涉及黑幫內訌，男事主被挾持至偏僻處，被「拍裸照」羞辱，再三警告後放行。



事發時，該七人車倒駛時撞到一輛城巴的車頭，甚至剷上行人路衝行約二十米，最後往旺角方向逃去無蹤。警方將案件列為非法禁錮，交由西九龍總區重案組調查，重案組昨日傍晚六時許尋回受害人。消息指，四名黑衣人與受害人均有黑社會背景，受害人因毒品利益問題被懷疑走數致被擄；警方已拘捕一男一女，正追緝在逃人士。