任睇No.1
  • 12º
  • 79%
  • 2023年1月17日 星期二
熱門： 消委會通關年宵高鐵農曆新年

日報新聞 > 港聞

麥記派500元打氣利是 答謝員工疫下緊守崗位

2023-01-17 列印
■麥當勞員工獲派「麥麥打氣」利是。
Previous Next

麥當勞為答謝員工過去幾年疫情期間，一直緊守崗位，每日服務過百萬位顧客，昨日宣佈，會在農曆新年前向近一萬名職員，每人派發五百元「麥麥打氣」利是。另外，麥當勞亦會在二月一連三晚，在亞洲國際博覽館舉辦員工年度晚宴，是闊別三年後，首次與員工歡度新年，藉以酬謝他們一直以來的耕耘。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，感謝員工過去數年疫情期間，上下一心、並肩作戰，成為公司最強後盾，因此為員工送上「麥麥打氣」利是，一同歡度迎接兔年。而近日社交距離措施放寬，麥當勞亦立刻把握機會，再次舉辦員工年度晚宴，讓團隊可以聚首一堂慶祝。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd