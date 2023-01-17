麥記派500元打氣利是 答謝員工疫下緊守崗位

麥當勞為答謝員工過去幾年疫情期間，一直緊守崗位，每日服務過百萬位顧客，昨日宣佈，會在農曆新年前向近一萬名職員，每人派發五百元「麥麥打氣」利是。另外，麥當勞亦會在二月一連三晚，在亞洲國際博覽館舉辦員工年度晚宴，是闊別三年後，首次與員工歡度新年，藉以酬謝他們一直以來的耕耘。



香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，感謝員工過去數年疫情期間，上下一心、並肩作戰，成為公司最強後盾，因此為員工送上「麥麥打氣」利是，一同歡度迎接兔年。而近日社交距離措施放寬，麥當勞亦立刻把握機會，再次舉辦員工年度晚宴，讓團隊可以聚首一堂慶祝。