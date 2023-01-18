■國泰相信員工會緊守工作崗位。

本港終於通關，訪港旅客逐漸增加之際，國泰航空勞資雙方就人手和薪酬爆紛爭，恐影響農曆新年的空運交通。國泰空中服務員工會指，多次要求資方改善人手短缺、編更、薪酬等問題，惟一直不獲正視，故決定本周四（十九日）、即年廿八發起按章工作。資方強調一直有與勞方溝通。旅遊業指，工會選擇在外遊旺季採取工業行動，難免會失去民心。有業界人士建議，工會待航空業復常才與資方談判改善待遇。國泰空中服務員工會原訂計劃今日下午二至六時，在機場國泰城附近空地及停車場舉行維護勞工權益集會。不過，工會昨日指，資方不允許員工在國泰城外舉行公眾集會，料無法獲警方發出不反對通知書，為了保障會員安全，只能向警方撤回申請。國泰：保證運作如常工會昨午在facebook專頁發出「給全港市民的公開信」，指現時前線空中服務員嚴重不足，絕非如國泰再三強調的航班「運作如常」。單在本月一日，至少三十多班航機在不足夠人手下起飛，其中以香港往返日本的情況最為嚴重，經濟客艙的空中服務員由原本的七名大減至四名，並要照顧一百八十八名乘客；而飛行中多次出現因人手不足而未能提供適時的服務，服務員亦只能無奈承受客人投訴。公開信續說，工會多次向公司反映，可惜大部份訴求均未被正視，迫於無奈下，決定本周四起發起按章工作，希望在農曆新年外遊的市民能體諒，並強調前線空中服務員會嚴格遵守每一班航機的每一項安全措施。國泰向乘客保證運作如常，強調一直有和員工直接溝通，相信他們會緊守工作崗位，又指大部份受關注的編更問題已經解決。等外遊恢復近三年的旅行社，最不想見外遊旺季航空公司爆發勞資糾紛。東瀛遊執行董事禤國全指，工會此時罷工，會失去許多準備外遊的市民的民心，又指國泰在疫情期間虧損很多，希望有關同事能明白公司困境，不要以現時收入與疫前比較，「一齊努力先做好，做好商譽做好生意回來。」據悉，國泰在疫情後永久削減空中服務員一成四至三成六薪酬，又縮減外站休息時間及津貼，是引起勞方不滿的導火線。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，資方有責任保障僱員權益，但不支持工會發起按章工作，「咁樣做只會影響到乘客」。他向本報說，國泰運力只恢復至疫前三分一水平，長途航線有限，目前未必實現到工會要求的長途機編更、外站津貼等。他指，可待航空業完全復甦後，再與資方就薪酬津貼等談判。