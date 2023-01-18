國泰取消2月往返日本60班機

因應日本當局限制航空公司從香港飛往日本的航班班次，國泰航空周一（十六日）深夜發出公告，宣佈取消二月三日至十六日往返香港及日本共六十班航班，受影響航線包括東京成田、大阪關西、名古屋、福岡。集團旗下的廉航香港快運同樣受限，早前宣佈取消二月一日至十六日共五十一班來往日本的航班，受影響旅客可選擇更改出發日期或退款。

涉東京大阪名古屋福岡等



旅遊業議會總幹事楊淑芬估計，逾百班日本航班取消，將影響過萬名旅客，包括二千名旅行團旅客，旅行社或要與航空公司商討更改出發日期。她對日本的「限飛令」感到十分失望，指日本當局是為旅遊業復常製造障礙，令旅行代理商要蒙受損失及壓力，促請日方以開放態度接待旅客。



縱橫遊執行董事袁振寧表示，兩間航空公司並非取消所有航線，旅客未必不能出發，但料福岡及名古屋航線會較受影響。他說，旅行社可安排更改福岡航班日期，或將旅程延長，至於名古屋，則可改為由大阪出入。