■香港與內地實施通關逾一星期，入境處已在去年年底陸續調配約二千名同事，重回不同管制站。

■入境處處長區嘉宏表示，自本月八日與內地通關以來，多次與內地當局磋商，期望盡早開放羅湖及皇崗口岸。

疫情近三年，大部份港人困在港，未有使用護照出行，過期也不知。入境事務處指出，由今日（十八日）起推出「入境處提提您」個人化訊息提示服務，在市民護照或簽證到期之前發出訊息，提醒須辦理續證手續，料六百六十萬人受惠；處方又回顧去年工作，指二○二二出入境人次達五百三十萬，錄得一點七倍增幅。「入境處提提您」今日起推出首階段服務，已登記「智方便」的市民，可經入境處應用程式、官網等登記服務。按照操作，市民護照在到期前七個月及到期當天，將收到訊息提醒要辦理續證；持學生或工作簽證入境香港人士，會在簽證到期前四周收到提示；至於外籍家庭傭工，則會在簽證期滿前八周收到訊息，其僱主同樣會收到提示。入境處處長區嘉宏昨天回顧去年的工作時說：「去年有九十萬市民護照過期，入境處在去年七月至九月推出護照流動申請服務站，走訪十八區提醒市民更換護照，合共為約一萬名市民提供服務。」處方人員亦提醒市民申請特區護照，以免影響日後外遊行程。他說，隨着港府放寬入境檢疫要求，特區護照的申請數目顯著增加，單是去年十至十二月的申請數目就創下歷史新高，每月收到逾十萬份申請，較以往平均六萬本高出近七成。去年入境處合共簽發六十一萬本護照，第四季護照申請人數更創新高。區嘉宏指，二○二二年共錄得出入境人次約五百三十萬，較前年升約一點三倍；全年訪港旅客有六十萬人次，較前年暴增五點六倍，當中經機場入境有五十萬人次，陸路有九萬七千人、海路則有六千人。至於中港通關九日以來，北上內地的共錄得二十萬七千人，八成是香港人，南下則有十四萬人次，約兩成是內地居民。他說，早前外派支援抗疫的人員已回到口岸工作，日後會按需要靈活調派人手。通關出入境暢順此外，入境處處長區嘉宏表示，自本月八日與內地通關以來，逾二十萬市民北上，近六十萬市民透過網上預約，未有出現混亂或故障；通關後多次與內地政府磋商，期望盡早開放羅湖及皇崗口岸，相信在第二階段通關有好消息公佈。香港與內地實施通關逾一星期，入境處表示，已在去年年底陸續調配約二千名在疫情期間分配到不同崗位的同事，重回不同管制站。至於羅湖管制站方面，入境處助理處長（管制）蔡志遠指，因內地維修安排，未有明確的恢復出入境服務的日期。自開關後多次和內地檢討，暫時預計第二階段可以恢復皇崗管制站及羅湖管制站，稍後通關事務協調組會交代，相信會有好消息。