將軍澳新大樓第三季竣工

入境處位於將軍澳的新大樓將在本年第三季竣工，並在明年分階段遷入，兩座大樓樓高十八層，並設有自助服務站，市民領證及提交申請時毋須到櫃台排隊輪候。大樓內有婚姻登記處婚禮禮堂，可容納一百一十人。



為招聘生力軍，入境處於二○二二年五月及六月分別展開新一輪的入境事務主任內部聘任及入境事務主任公開招聘活動，而入境事務助理員的公開招聘活動則繼續全年進行。在去年的招聘活動中，處方共聘任了八十名入境事務主任及一百九十名入境事務助理員。為期四年的全港市民換領身份證計劃於二○一八年展開，現時已進入最後階段，二月十一日為最後申請日期，而市民必須於三月三日前領取新證件。不過，入境處處長區嘉宏指留意到，不少香港境外居民在通關後回港領證，故處方正積極考慮延長換證期間，細節落實後會盡快向市民公佈。

換身份證計劃料延長



區又說，截至去年年底，入境處共簽發了近七百六十萬張新智能身份證，其中約五百九十萬張是經換證計劃簽發。另外，處方於去年十二月恢復「到訪院舍換證服務」，派員到訪全港安老及殘疾人士院舍，提供一站式換證登記及身份證派送服務，讓院友能安坐院舍，完成換證手續；服務團隊已到訪超過三百六十間院舍，為逾一萬八千名院友辦理換證手續。

未來服務隊會繼續到其他院舍，為所有合資格的院友辦理換證手續。



此外，為吸引高收入人才和世界頂尖大學的畢業生，港府推出為期兩年的「高才通計劃」，透過此計劃來港的人才，一般首次入境可獲准在香港逗留二十四個月，而不受其他逗留條件限制。截至今年一月，入境處已收到超過六千二百宗申請。