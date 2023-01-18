港區全國政協名單公佈 特邀124港人包括6大發展商

■蔡加讚連任全國政協委員。

■全國人大前常委范徐麗泰兒子范駿華。

全國政協常委會會議昨日在北京閉幕，通過新一屆全國政協委員名單。本港各大發展商均有代表，包括本身是全國政協常委的長實主席李澤鉅、恒基主席李家傑；新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新地執行董事郭基煇、會德豐主席吳宗權，則首次成為躋身全國政協；七十歲的信和集團主席黃志祥亦成功連任政協。星島新聞集團主席蔡加讚連任全國政協委員，全國人大前常委范徐麗泰兒子范駿華則首度入圍。新一屆約有二百名香港人士獲委任，其中一百二十四人在特邀名單，現年八十五歲的董建華將退下火線，另一副主席梁振英則連任，前特首林鄭月娥不在名單，意味無緣成為政協副主席，晉身國家領導人之列。本港大地產商各有代表躋身政協，其中已任四屆政協常委的長實李澤鉅「破例」續任，恒基李家傑亦連任。現任政協委員、新地主席郭炳聯將退任，交棒予侄兒郭基煇；新世界鄭志剛首次晉身全國政協，其表兄、新創建非執行董事杜家駒亦上榜；九倉高級顧問吳光正兒子、會德豐主席吳宗權入圍。目前十八名港區政協常委中，約八人留任，除了李澤鉅、李家傑，亦包括七十五歲的世衞前總幹事陳馮富珍、友好協進會會長唐英年、福建社團聯會榮譽主席吳良好、經民聯監事會主席林建岳、中華總商會會長蔡冠深、義工聯盟主席譚錦球等。委員名單亦包括英皇集團副主席楊政龍、嘉里集團郭孔丞、前大律師公會主席譚允芝、立法會議員邵家輝，中聯辦副主任陳冬、尹宗華、前港澳辦常務副主任張曉明、體育界林大輝、醫藥衞生界劉澤星、教育界劉智鵬、陳卓禧、滕錦光，以及資深傳媒人盧永雄等。十名常委將卸任，例如許榮茂、許家印、胡定旭、林淑儀等。新人方面，執業會計師范駿華、信德集團行政主席何超瓊、立法會議員管浩鳴等人在列。亦有多名前官員上榜，包括民建聯會務顧問、民政事務局前局長劉江華。甄子丹劉江華劉業成入圍新一屆全國政協委員名單中，不乏本港演藝界人士，包括香港武打巨星、有「宇宙最強」之稱的甄子丹，首次出任全國政協委員。多名前官員亦榜上有名，包括前民政事務局局長劉江華、警務處前副處長劉業成。