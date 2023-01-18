旺角「隱世市集」涉賣煽動品 國安處海關搜散貨場拘3男3女

旺角西洋菜南街二號A銀城廣場地下「隱世市集」的「影衰mi雜貨店」，疑於去年聖誕節前後售賣煽動書籍及其他煽動物品；警方近日發現，遂展開深入調查。根據調查顯示，有關組織製作及刊印一本關於二○一九年六月至二○二○年二月於香港發生的一連串暴動事件的煽動書籍，並於二○二二年十二月至本月期間在上址推銷及售賣。
該書籍內容包括宣揚港獨主義、煽動他人推翻中央政府及香港特別行政區政府、煽惑他人使用暴力及慫使他人不守法或不服從合法命令。除煽動書籍外，相關店舖亦於市集內售賣多種印有美化暴力及反政府圖案的物品。警務處國家安全處昨午於九龍區及新界區採取執法行動，拘捕六名反政府組織成員，包括三男三女（十八至六十二歲），涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九和十條作出具煽動意圖的作為罪。
警方亦根據法庭手令，搜查有關組織的店舖、印刷店，以及被捕人的寓所，共檢獲四十三本涉案的煽動書籍及其他煽動物品，連同該六名被捕男女全部帶返警署扣留調查。其中在「隱世市集」的行動，警方聯同海關突擊搜查涉案店舖。現場所見，警方檢走掛在牆上衣物，並搜查顧客的背囊，其後警員在店內檢取全部貨品，當場帶走兩名女子。
據「隱世市集」一名店主譚先生表示，警方到場時稱有圍封行動，各人不可離開，隨即登記各店的資料，並搬走涉事店舖所有貨物，包括書本、T恤及精品等，T恤上印有圖像，分別黑色及綠色。另一店主鄺小姐則稱，警員到場後以圍帶封着，各人不可出入。