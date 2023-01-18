旺角「隱世市集」涉賣煽動品 國安處海關搜散貨場拘3男3女

■警方及海關搜查旺角銀城廣場地下「隱世市集」。

警方近日發現旺角一散貨場店舖涉嫌售賣煽動物品，經調查後，警務處國家安全處昨午派員展開行動，分別在九龍及新界拘捕三男三女，並在店舖及被捕人寓所檢走四十三本涉案的煽動書籍及其他煽動物品，一併帶署扣查。旺角西洋菜南街二號A銀城廣場地下「隱世市集」的「影衰mi雜貨店」，疑於去年聖誕節前後售賣煽動書籍及其他煽動物品；警方近日發現，遂展開深入調查。根據調查顯示，有關組織製作及刊印一本關於二○一九年六月至二○二○年二月於香港發生的一連串暴動事件的煽動書籍，並於二○二二年十二月至本月期間在上址推銷及售賣。該書籍內容包括宣揚港獨主義、煽動他人推翻中央政府及香港特別行政區政府、煽惑他人使用暴力及慫使他人不守法或不服從合法命令。除煽動書籍外，相關店舖亦於市集內售賣多種印有美化暴力及反政府圖案的物品。警務處國家安全處昨午於九龍區及新界區採取執法行動，拘捕六名反政府組織成員，包括三男三女（十八至六十二歲），涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九和十條作出具煽動意圖的作為罪。警方亦根據法庭手令，搜查有關組織的店舖、印刷店，以及被捕人的寓所，共檢獲四十三本涉案的煽動書籍及其他煽動物品，連同該六名被捕男女全部帶返警署扣留調查。其中在「隱世市集」的行動，警方聯同海關突擊搜查涉案店舖。現場所見，警方檢走掛在牆上衣物，並搜查顧客的背囊，其後警員在店內檢取全部貨品，當場帶走兩名女子。據「隱世市集」一名店主譚先生表示，警方到場時稱有圍封行動，各人不可離開，隨即登記各店的資料，並搬走涉事店舖所有貨物，包括書本、T恤及精品等，T恤上印有圖像，分別黑色及綠色。另一店主鄺小姐則稱，警員到場後以圍帶封着，各人不可出入。