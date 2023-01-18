港江蘇社團總會姚茂龍上榜

全國政協委員新人中，包括香港江蘇社團總會會長姚茂龍（見圖）。姚茂龍上世紀八十年代起致力社團工作，一直對社會有很大貢獻。他去年九月成為香港江蘇總會第二任會長，首任會長為全國政協常委唐英年。



香港江蘇社團總會二○一五年在港註冊成立，一七年設永久會所，是一個堅持「一國兩制」方針，支持特區政府依法施政，致力維護社會長期繁榮穩定的愛國愛港愛鄉社團。總會成立以來，為促進社會和諧與穩定、推動蘇港兩地交流與發展，積極團結凝聚在港江蘇鄉賢，不斷發展壯大會員隊伍，持續增強江蘇旅港社團的影響力和號召力，並充份發揮橋樑紐帶作用，定期舉辦各類豐富多彩活動，聯絡及推動蘇港之間的企業投資、考察及慈善事業，促進並擴大兩地經貿文化交流，加強經濟合作，服務家鄉建設，造福鄉梓，為服務兩地各項事業發展貢獻力量。