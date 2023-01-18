被捕人宣揚「港獨」 「姜牧師」多次涉騙案

據悉被捕人士中包括創辦反政府網媒「Free HK Media」的撐暴「姜牧師」，以及於去年七月因違反《商品說明條例》被海關拘捕的「影衰mi」檔主「龍哥」；二人在黑暴期間，以「抗爭光環」成功博取反政府陣營的擁戴，令反政府氛圍持續升溫；「龍哥」於黑暴後期成立「影衰mi」，肆意售賣印有「港獨」、煽仇、撐暴文宣的產品。



此外，「姜牧師」一直自稱「宗教團體領袖」，卻多次捲入欺詐騙局風波，包括被媒體揭發其「假牧師」、「假First Aid」、「假記者」身份，亦被網民質疑其眾籌以拯救所謂「KK園受害者」計劃。由「姜牧師」創立的一個組織及一個中心，分別藉所謂「福音」及「補習」，吸引青少年及兒童加入，黑暴期間，更以煽暴文宣作招徠，向青少年灌輸「抗爭」、「港獨」思想，荼毒年輕人。