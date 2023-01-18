中國人口61年來首現負增長

中國去年人口減少八十五萬，是六十一年來首次負增長。同時，出生人口亦首次跌破一千萬。國家統計局認為，人口負增長是社會發展到一定階段的結果，現時內地勞動力仍供大於求，毋須太擔心。



國家統計局表示，去年底全國人口達十四億一千萬，較之前一年減少八十五萬人，是自一九六二年以來，首次出現人口負增長。去年全年出生人口為九百五十六萬人，首次跌破一千萬，較十年前少了六百萬；死亡人數為一千零四十一萬；人口自然增長率為負百分之零點六。



中國人口學會認為，有別於歷史上多次「死亡主導型」負增長，現時內地是「生育主導型」負增長，問題更難解決。近年生育率持續低迷，人口負增長比早前預計提早出現。