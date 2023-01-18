﻿李家超﻿﻿：鄭雁雄助港更融入國家發展﻿

行政長官李家超昨在禮賓府與新任中聯辦主任鄭雁雄會面，李家超說，鄭雁雄熟悉廣東省的情況，在協助香港更好融入國家發展大局及參與大灣區建設，定必事半功倍，踏上更高台階。鄭雁雄則強調，會全力支持行政長官和特區政府依法施政。



李家超歡迎鄭雁雄出任新職，指鄭雁雄曾長期於廣東省工作，並自二○二○年七月擔任國安公署的首任署長逾兩年半，一直關心香港社會發展，熟悉香港的情況。李家超表示，很有信心與鄭雁雄共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，積極融入國家發展大局。



他指出，香港社會已踏上復常之路，重返國際舞台，香港與內地正實現逐步、有序、全面通關，政府也着力為市民排解民生困難，保持香港長期繁榮穩定。

雙方就港形勢作交流



中聯辦發稿指出，雙方就當前香港社會形勢和如何推進香港由治及興作交流，鄭雁雄談到擔任國安公署署長期間，和李家超合作密切。擔任中聯辦主任後，將進一步加強與行政長官和特區政府的常態化溝通。



交流中一致認為，要堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」原則。要發揮香港優勢和特點，不斷增強發展動能，促進香港長期繁榮穩定。要主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」等國家戰略，更好融入國家發展大局。



雙方堅信，有強大祖國作堅強後盾，香港社會各界共同努力，香港定能鞏固當前「治」的局面，增強「興」的動能，進一步開創由治及興新局面。