攀簷篷餵貓 男子墮樓傷
空姐空少明起按章工作 日本線最缺人手 國泰爆工潮影響新春航班
本港終於通關，訪港旅客逐漸增加之際，國泰航空勞資雙方就人手和薪酬爆紛爭，恐影響農曆新年的空運交通。國泰空中服務員工會指，多次要求資方改善人手短缺、編更、薪酬等問題，惟一直不獲正視，故決定本周四（十九日...
2023-01-18
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與秦剛會晤料談俄烏戰事 布林肯下月將訪華
據美媒報道，美國國務卿布林肯將於二月五日至六日訪問北京，期間會與中國外長秦剛會面，討論議題預料涉及俄烏戰事。美國政治新聞網站Politico引述外交消息報道布林肯訪華一事，並指出此行是為檢驗早前的中美...
2023-01-18
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美副卿率團訪基輔 商討重建商貿投資
美國副國務卿舍曼周一率領代表團前往基輔，與烏克蘭總統澤連斯基及其團隊見面。雙方會面討論有關援助問題，包括如何協助烏克蘭穩定經濟及增強安全能力，並且探討烏克蘭重建期間，與美國發展持久貿易與投資夥伴關係的...
2023-01-18
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樓市升溫，嘉里、信和及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸2期揚海，已部署新春後推盤事宜，落實下月初推出104伙發售，當中包括價單上的59伙，折實入場費約1004萬，另推出45伙以招標方式發售。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，新價單涉59伙，面積320方呎至955方呎，涵蓋1房至3房，價單定價1255.5萬至4849.7萬，提供最高20%折扣，折實1004.4萬至3879.79萬，折實...
2023-01-18
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內地去年GDP勝預期 港股仍挫169點成交縮
中國去年全年及第四季GDP均勝預期，惟港股周二反覆向下，一度低見21417點，跌329點，恒指尾市跌幅收窄，收報21577點，跌169點，結束4連升，成交金額減至1267億元。科指收報4500點，跌6...
2023-01-18
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B費真大佬 紅魔「宮」無不克
曼聯隊長哈利馬古尼今季被貶為後備，以致般奴費南迪斯經常頂替前者出任隊長，隨着C朗拿度離隊，B費的領袖地位更上一層樓，近仗不時在場外發言振奮士氣，場內亦恰如其分表現大勇。今晚英超曼聯作客近況低迷的水晶宮...
2023-01-18
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《天龍八部之喬峰傳》慈善首映 甄子丹孖汪詩詩現身感激團隊夠拼搏
甄子丹、呂良偉、張兆輝及王君馨等出席電影《天龍八部之喬峰傳》慈善首映，嘉賓蔡志明夫婦及女兒蔡加敏現身支持。「宇宙最強」甄子丹（丹爺）的太太汪詩詩及姨仔汪圓圓也來捧場。子丹笑指票房不重要，最緊要太太鍾意...
2023-01-18
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辛正兒 - 勿讓國泰工潮窒礙復常步伐｜社論
過去三年，疫情打擊空運業，國泰航空公司虧蝕嚴重，大規模裁員，留下的員工面對減薪、削津貼的命運，埋下勞資關係緊張的種子。近期本港放寬入境檢疫管制，外地旅客開始重回，大批港人外遊散心，不少人亦準備農曆新年...
2023-01-18
- 辛正兒 - 協助郵輪回歸 增強旅業吸引力｜社論
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- Cally - MCP新都城中心 「桃氣福兔迎新春」 一站式辦年貨玩樂賀新歲｜商界講呢啲
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仲達 - 協奏曲 庸中佼佼｜頭號目標
第一場五班一六五○米。經常指五班賽是季初的水準較高，當一些較質新而又在新季有進步的馬接連取勝後，到了季中階段，五班賽便回到塘水滾塘魚的情況，再加上近期多了五班賽都拆兩組，參戰馬水準可知。就以此組為例，...
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