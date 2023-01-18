攀簷篷餵貓 男子墮樓傷

一名男子昨中午疑從尖沙咀金馬倫道一大廈一樓墮下，倒臥地面。據悉，涉事男為一樓的住客，見到一樓平台簷篷有貓隻，欲攀過簷篷遞上食物，惟簷篷承托力不夠突然塌下，致事主墮下。救援人員接報到場，男事主手部受傷，清醒由救護車送院治理。