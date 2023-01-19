收費預約翌晨入錶長佔用 運輸署徵警方意見掃蕩霸泊位App

■該入錶程式現時排下載榜第十七位。

路邊泊車錶位供不應求，有人覷準商機，濫用科技，推出代入錶應用程式，更可預約翌日早上入錶服務，變相長期霸佔錶位的不公平情況。運輸署強調，光顧該程式者須提供個人資料，潛在洩漏和遭濫用風險，署方亦諮詢律政司和警方意見，或採取行動。據悉，當局要求搜索平台將涉干擾執法的應用程式下架。全港各區合共約一萬九千個路邊泊車錶位，錶位種類分三十分鐘、一小時和兩小時三種，駕駛者最長可以使用錶位連續兩段泊車時間，如駕駛者將車輛泊入兩小時的錶位，以八達通支付兩小時泊車後，即可透過官方應用程式「入錶易」付款，再多泊兩小時，即前後共泊四小時，夠鐘後不能再經「入錶易」加鐘，須親身到場處理。運輸署此舉，旨在杜絕長期霸佔錶位行為，讓更多市民有機會使用錶位服務。「入錶易」只可泊4小時有讀者報料，近日坊間出現一個名叫「X錶X」手機應用程式，竟可以協助長期霸用錶位。記者查看該程式，暫時只有iPhone可下載，但並無註明下載人數，只說現時排行下載榜第十七位，同時標明與「入錶易」和運輸署並無任何關連合作。透過該程式幫人取得錶位，在運輸署指定收費上，每小時另加兩元手續費。從事物流的鄭先生指，從朋友口中知悉有這個應用程式，下載來看，「我沒打算用，只想了解運作。」他指程式操作跟運輸署手機App十分相似，先輸入入錶易登記手機號碼，再掃二維碼連接錶位，之後要登記信用卡等電子支付工具，「但這些應用程式始終由私人公司開發，個人資料是否有保障，無人知，或多或少有風險。」鄭指，有朋友貪方便，不理風險使用這應用程式，「即使泊了四小時，它可幫人繼續遙距入錶。」鄭覺得最離譜的，是程式竟提供預約入錶，「一般路邊錶位，凌晨十二時後不用入錶，一直到第二朝早上八時，之後有機會被抄牌。有朋友不想一早起身去入錶，用這程式預約第二朝八時自動入錶。」鄭批評這程式變相幫人長期霸佔錶位，極不公平。運輸署回覆稱，任何人不得在泊車處連續停泊車輛超過二十四小時。署方注意到有聲稱代駕駛者提供入錶服務的手機應用程式。該署即時要求咪錶營辦商就系統加強保安和更新，據運輸署前早測試，該程式現時不可以進行「預約入錶」或在兩段「最長泊車時間」後以遙距方式入錶。由於該應用程式屬沒有獲授權的第三方軟件，會要求駕駛者提供「入錶易」的登入號碼及密碼，甚至信用卡等資料，署方提醒駕駛者須審慎向第三方軟件提供個人資料，以避免任何不必要或難以追究損失。另外，當局正就該應用程式的運作諮詢律政司及警方意見，有需要時會採取適當跟進行動。據悉，當局要求搜索平台將涉干擾執法的應用程式下架。