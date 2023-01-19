觸犯泊車例可罰五千元囚三月

香港資訊科技榮譽會長方保僑說，應用程式稱可幫駕駛者遙距入錶，不一定是入侵運輸署系統，「可能是機械人電腦程式，不斷登入付費系統，好像排位搶購演唱會門票程式一樣。」他認為這程式做法違反當局泊車時限的原意，對其他駕駛者不公平，促運輸署跟進並打擊。



大律師陸偉雄指，咪錶位原意最多泊四小時，如可無限停泊，明顯剝奪其他人權利。陸指這種干擾咪錶正常運作做法，無論程式營運商或使用者，都有可能觸犯《道路交通（泊車）規例》第13a條，一經定罪最高可被罰款五千元及入獄三個月。