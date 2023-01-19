政府檢測承辦商負責人招彥燾指出，深水埗、沙田、觀塘、旺角等多區檢測中心，未來數日網上預約都額滿，無預約者要輪候一至兩小時；已加增添人手以解答市民問題及疏導人流。
多個檢測點現人龍 承辦商：無預約等2小時
政府檢測承辦商負責人招彥燾指出，深水埗、沙田、觀塘、旺角等多區檢測中心，未來數日網上預約都額滿，無預約者要輪候一至兩小時；已加增添人手以解答市民問題及疏導人流。
收費預約翌晨入錶長佔用 運輸署徵警方意見掃蕩霸泊位App
路邊泊車錶位供不應求，有人覷準商機，濫用科技，推出代入錶應用程式，更可預約翌日早上入錶服務，變相長期霸佔錶位的不公平情況。運輸署強調，光顧該程式者須提供個人資料，潛在洩漏和遭濫用風險，署方亦諮詢律政司...
2023-01-19
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與秦剛會晤料談俄烏戰事 布林肯下月將訪華
據美媒報道，美國國務卿布林肯將於二月五日至六日訪問北京，期間會與中國外長秦剛會面，討論議題預料涉及俄烏戰事。美國政治新聞網站Politico引述外交消息報道布林肯訪華一事，並指出此行是為檢驗早前的中美...
2023-01-18
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死者包括3名內務部官員 烏直升機墜毀最少18死29傷
烏克蘭一架直升機昨日在基輔市郊墜毀於一間幼稚園和住宅樓附近，現場發生爆炸並引起大火，烏克蘭內務部長莫納斯特爾斯基等三名內務部領導層官員身亡，最少十八人遇難。烏克蘭警方稱，直升機墜落布羅瓦里市附近並引起...
2023-01-19
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維港滙II連錄大額成交
樓市氣氛明顯好轉，中上價新盤表現相當突出，西九龍維港滙II昨日連錄兩宗大額成交，單日套現逾1.28億，當中包括1伙天池屋，成交呎價高見4.7萬。天池屋呎價高見4.7萬由會德豐地產、信和、嘉華及爪哇控股...
2023-01-19
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新年將至節日氣氛濃 恒指反覆回升100點
農曆新年將至，港股走勢反覆缺乏動力。恒指低開62點後，一度下跌155點，低見21422點，其後止跌回升，高見21691點，收報21678點，升100點；國指收報7340點，升26點；科指升24點，收報...
2023-01-19
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隊友開解 洗邋遢 老孫馬到功「城」
年廿八洗邋遢，今年高開低走的熱刺前鋒孫興民，矢志於今晚虎年最後一擊於英超作客曼城時，掃走烏氣迎兔年。該隊領隊干地謂已找到老孫低迷的原因是出於心理壓力，隊友基斯甸羅美路隨即表示全隊都會努力開解他，有信心...
2023-01-19
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70歲大壽後再中招幸屬輕症 張偉文病瘉好胃口 唔怕死：無憾了
去年2月中，剛70歲的「靚聲王」張偉文因為在安老院舍感染新冠肺炎被送往廣華醫院，住院期間病情一度惡化，幸最終大步檻過。經過大半年調理身體，健康向好，並完成餘下兩場個唱。原來去年尾大壽後，因為安老院舍再...
2023-01-19
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辛正兒 - 使用人工智能肅清衞生黑點｜社論
現屆政府展現執行力，由政務司副司長卓永興統領打擊全港衞生黑點，帶領跨部門行動，並引入分工與流程清晰的「標準行動模式」，在各區落實執行處理後巷棄置車輛、店舖阻街等困擾市民多年的問題，並整體提升街道清潔和...
2023-01-19
- 盧永雄 - 日本挑動港人仇中｜巴士的點評
- KellyChu - 「少女心」大爆發！ 鄭志剛IG晒同BLACKPNK合照｜Executive日記
- KellyChu - 屹立香港85年 星島創新不變 走在最前線｜Executive日記
- 張諾 - 音樂劇 《唐吉訶德》｜任意行
- Cally - ELEMENTS圓方 「高鐵旅客尊享禮遇」 旅客盡享多重優惠迎新歲｜商界講呢啲
- 方致勝 - 要成功數碼轉型，就要用最新科技？｜商得益彰
- 紀曉華 - 又酥又脆油酥角｜美食紀行
- 曾智華 - 殺低阿凡達的娃娃｜祿祿無窮
- 張慧慈 - 來自未來的信｜慧眼看世界
- Cally - Buffalo牛頭牌廚具家電 開倉激減｜商界講呢啲
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久久為攻 大熱捧盃
昨晚舉行虎年最後的谷草賽事，潘頓憑黎廄「淺草飛」和希廄「久久為攻」起孖，並且捧走香港會挑戰盃，但最終騎師王由希威森勝出，他勝出沈廄「九龍神駒」和呂廄「自力更生」，並且另有一席亞軍；至於呂健威另贏「旅英...
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