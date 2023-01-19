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多個檢測點現人龍 承辦商：無預約等2小時

2023-01-19 列印
■臨近農曆新年，多個檢測中心排長龍。
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多人臨近農曆新年過關，致多個社區檢測站出現人龍。政務司司長陳國基表示，全港逾八十個檢測點未來三日的剩餘預約名額，平均每日逾九萬個，認為足夠使用。

政府檢測承辦商負責人招彥燾指出，深水埗、沙田、觀塘、旺角等多區檢測中心，未來數日網上預約都額滿，無預約者要輪候一至兩小時；已加增添人手以解答市民問題及疏導人流。
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