疫情回落 增3793確診

本港新增三千七百九十三宗確診個案，繼續放緩少於四千宗，再多五十六名患者離世。而農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，雙向車票昨起增至每日兩萬張，余小姐指一家四口準備回廣州過年，本來網上購票未成功，到高鐵站看到有四張退票就立即入手，「很幸運能夠提前回家。」本報昨傍晚六時查閱高鐵網站，年廿九往福田及深圳北的車票，僅剩分別五及七張，往廣州南的車票則已售罄。