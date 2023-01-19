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旺角貓店長被偷走 幸已尋回

2023-01-19 列印
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旺角一間派對房間的貓店長「布歐」（見圖）昨凌晨一時許，懷疑被三名男子偷走，店主蔡先生事後非常傷心，希望賊人將貓歸還。

事件引起大批網民關注，至昨午約二時，蔡先生在網上發文指，「布歐」已經回家，並指「一家人最緊要齊齊整整，珍惜身邊嘅一切」。蔡先生表示，曾在社交平台發文尋貓，最後「朋友搭朋友」尋回「布歐」，慶幸愛貓沒有受傷，但要給予零食「定驚」。
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