習近平談防疫：堅持就是勝利

國家主席習近平表示，近三年來，中國對新冠疫情嚴格實行乙類甲管是正確選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊。目前病毒仍在不斷變異，這一波疫情雖然毒性有減輕，但傳播更快，傳染性更強，對長者風險很大，要做好重症救治的準備，保障正常醫療秩序。他形容現時疫情防控雖然仍處於吃勁時候，但曙光就在前方，堅持就是勝利。



另廣州市衛生健康委副主任昨表示，當地疫情已屬流行尾期，人群感染率逾八成半，醫療機構發熱門診亦已恢復正常診療水平。