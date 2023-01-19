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習近平談防疫：堅持就是勝利

2023-01-19 列印
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國家主席習近平表示，近三年來，中國對新冠疫情嚴格實行乙類甲管是正確選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊。目前病毒仍在不斷變異，這一波疫情雖然毒性有減輕，但傳播更快，傳染性更強，對長者風險很大，要做好重症救治的準備，保障正常醫療秩序。他形容現時疫情防控雖然仍處於吃勁時候，但曙光就在前方，堅持就是勝利。

另廣州市衛生健康委副主任昨表示，當地疫情已屬流行尾期，人群感染率逾八成半，醫療機構發熱門診亦已恢復正常診療水平。
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