駐港解放軍新年賀詞 祝闔家團圓百業興旺

解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將、政治委員賴如鑫海軍少將向香港市民發放新年賀詞，駐軍官兵將一如既往堅守本職崗位，守護一方平安。



賀詞恭祝市民闔家團圓、百業興旺，駐軍過去一年，認真落實「一國兩制」方針和香港特別行政區《基本法》、《駐軍法》，完成各項任務，感謝特區政府、社會各界和廣大市民對駐軍的關心、信任和支持！經歷社會動盪和疫情考驗的廣大市民，比以往任何時候都希冀國安家好人團圓的美好願景，駐軍官兵將與香港七百多萬同胞一道，共同迎接新春的到來。