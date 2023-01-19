海關搗洗黑錢集團 涉款60億拘9人

海關採取代號「蜂網」的執法行動，首次搗破一個位於住宅單位操作的洗黑錢營運中心，涉款約六十億元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高一宗，行動中拘捕三男六女。



海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，有關洗黑錢集團極具組織性，由涉案女保險經紀負責租住紅磡一私人屋苑作其日常營運中心，拘捕九男女，涉在二○年一月至去年十二月，利用個人或公司戶口處理極大額可疑交易，並利用私人屋苑單位作掩飾營運。



主腦安排不明來歷款項轉去同區的找換店，又安排成員去提取現金，以及招募其他人開設傀儡戶口。在三年間處理七千六百宗可疑交易，涉款六十億元，其中最大宗單一交易高達三千一百萬元。