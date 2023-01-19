海關搗洗黑錢集團  涉款60億拘9人

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，有關洗黑錢集團極具組織性，由涉案女保險經紀負責租住紅磡一私人屋苑作其日常營運中心，拘捕九男女，涉在二○年一月至去年十二月，利用個人或公司戶口處理極大額可疑交易，並利用私人屋苑單位作掩飾營運。
主腦安排不明來歷款項轉去同區的找換店，又安排成員去提取現金，以及招募其他人開設傀儡戶口。在三年間處理七千六百宗可疑交易，涉款六十億元，其中最大宗單一交易高達三千一百萬元。
路邊泊車錶位供不應求，有人覷準商機，濫用科技，推出代入錶應用程式，更可預約翌日早上入錶服務，變相長期霸佔錶位的不公平情況。運輸署強調，光顧該程式者須提供個人資料，潛在洩漏和遭濫用風險，署方亦諮詢律政司...
2023-01-19
據美媒報道，美國國務卿布林肯將於二月五日至六日訪問北京，期間會與中國外長秦剛會面，討論議題預料涉及俄烏戰事。美國政治新聞網站Politico引述外交消息報道布林肯訪華一事，並指出此行是為檢驗早前的中美...
2023-01-18
烏克蘭一架直升機昨日在基輔市郊墜毀於一間幼稚園和住宅樓附近，現場發生爆炸並引起大火，烏克蘭內務部長莫納斯特爾斯基等三名內務部領導層官員身亡，最少十八人遇難。烏克蘭警方稱，直升機墜落布羅瓦里市附近並引起...
2023-01-19
樓市氣氛明顯好轉，中上價新盤表現相當突出，西九龍維港滙II昨日連錄兩宗大額成交，單日套現逾1.28億，當中包括1伙天池屋，成交呎價高見4.7萬。天池屋呎價高見4.7萬由會德豐地產、信和、嘉華及爪哇控股...
2023-01-19
農曆新年將至，港股走勢反覆缺乏動力。恒指低開62點後，一度下跌155點，低見21422點，其後止跌回升，高見21691點，收報21678點，升100點；國指收報7340點，升26點；科指升24點，收報...
2023-01-19
年廿八洗邋遢，今年高開低走的熱刺前鋒孫興民，矢志於今晚虎年最後一擊於英超作客曼城時，掃走烏氣迎兔年。該隊領隊干地謂已找到老孫低迷的原因是出於心理壓力，隊友基斯甸羅美路隨即表示全隊都會努力開解他，有信心...
2023-01-19
去年2月中，剛70歲的「靚聲王」張偉文因為在安老院舍感染新冠肺炎被送往廣華醫院，住院期間病情一度惡化，幸最終大步檻過。經過大半年調理身體，健康向好，並完成餘下兩場個唱。原來去年尾大壽後，因為安老院舍再...
2023-01-19
現屆政府展現執行力，由政務司副司長卓永興統領打擊全港衞生黑點，帶領跨部門行動，並引入分工與流程清晰的「標準行動模式」，在各區落實執行處理後巷棄置車輛、店舖阻街等困擾市民多年的問題，並整體提升街道清潔和...
2023-01-19
昨晚舉行虎年最後的谷草賽事，潘頓憑黎廄「淺草飛」和希廄「久久為攻」起孖，並且捧走香港會挑戰盃，但最終騎師王由希威森勝出，他勝出沈廄「九龍神駒」和呂廄「自力更生」，並且另有一席亞軍；至於呂健威另贏「旅英...
2023-01-19