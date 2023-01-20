新冠視作上呼吸道疾病 1.30撤隔離令確診可返工

■新冠感染個案一月三十日起毋須強制隔離。

本港新冠疫情減退，港府宣佈由一月三十日起撤銷確診者隔離令，並視新冠病毒為一種上呼吸道疾病。勞資雙方關注日後打工仔中招，能否獲病假福利。勞福局回應指，確診員工如取得四天或以上的病假紙，僱主須支付有薪病假。有工會希望政府就染疫病假安排，提供明確指引。特首李家超在立法會答問會稱，本港第二及第三計新冠疫苗接種率分別達九成三及八成四，社區混合免疫屏障牢固，加上醫療系統防治能力大提升，患者多屬輕症，疫情管理邁向新階段、新模式，由一刀切強制措施，改為由市民自行負責，逐步建立新常態，將新冠感染視為上呼吸道疾病管理，一月三十日起撤銷「隔離令」。衛生署本月底起不再發隔離令，大眾關心的莫過於檢測陽性後的病假安排。勞福局局長孫玉菡表示，連續合約受僱僱員若感染新冠病毒，其病假安排將與其他疾病無異，確診者視乎自身需要而求醫，由醫生判斷，如獲發出四天或以上病假紙，僱主須按《僱傭條例》支付每日平均薪金五分之四有薪病假。他說，僱主若要求僱員不上班，「老闆要畀返工資」。至於院舍員工，孫指員工現時的檢測要求不變，並強烈呼籲院舍不應要求確診員工執勤，以減低院舍傳播風險。確診毋須申報 遙距醫療停運香港餐務管理協會主席楊位醒對撤銷隔離令感鼓舞，認為向大眾釋出政府不走回頭路的訊息。就病假安排，他理解染疫員工須休養，且有一定傳播風險，但業界普遍出現人手荒，大概會按政府指引處理。食肆負責人徐汶緯強烈建議員工休息，因飲食業始終要接觸許多客人，員工只要出示快測陽性證明，仍會獲批有薪病假。港九勞工社團聯會主席林振昇估計，若確診員工出現病徵，不難取得病假紙，但政府應向勞資雙方加強解說和提供更明確的指引。本月三十日開始，確診人士毋須接受強制隔離，三個申報平台及遙距醫療服務會於同日停運，衛生署亦會安排仍在社區隔離設施確診者有序地離開。無症狀患者可自由外出及上班，但為保護一老一幼，學生如檢測陽性，政府建議在轉回陰性之前，不要上學。醫務衛生局局長盧寵茂重申，取消隔離令不代表病毒已消失，新冠更不是流感，若新冠與流感雙重夾擊，或產生「1+1可能大於2」的疊加效應，故希望市民至少在今個冬季堅持戴口罩，當局在適當時間會考慮調整的要求。