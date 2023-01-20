過渡安排至下月底 隔離設施仍可住

新冠確診者由本月三十日起毋須再接受強制隔離，而社區隔離設施及暫託中心短期內會繼續運作，只適用於香港居民，過渡安排維持至二月二十八日。確診者如認為家居環境不適合或不想傳染家人，可以聯絡消防處，安排入住隔離設施；入住前，確診者須做快測，確認結果陽性方能入住，入住時間最長七日，病人檢測結果轉為陰性，即可提早離開，惟離開後不能再次返回。至於暫託中心的入住安排，與現時無異，凡接種三針以下的院舍院友可由社署送往暫託中心，病徵嚴重者經醫護評估後，可獲安排入院。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅說，去年十月每日有約一千四百至一千五百人需入住社區隔離設施，但至過去一周，每日入住人數急跌至約一百五十人，有見需求大減，故有必要調整。



被問及如有院舍於下月二十八日後爆發疫情，勞福局局長孫玉菡回應指，大部份院友可以原址隔離，而政府亦有雙重準備，必要時重啟暫托中心，或利用室內體育館作暫託中心。