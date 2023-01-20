將軍澳填海大計 面積相等於4個太古城

《施政報告》提出發展將軍澳第一百三十七區。發展局公佈初步發展大綱圖，計劃在現有躉船港池及沿海岸線填海約二十公頃，面積相等於四個太古城，將來可提供約五萬個房屋單位，料容納約十三點五萬居民，首批約三萬四千人最快於二〇三〇年遷入。

新社區可納13.5萬人



據發展局文件，將軍澳第一百三十七區將發展為以房屋用途為主的新社區，需要一百零一公頃可發展土地，在現有躉船港池及沿海岸線填海約二十公頃。局方又建議，在華人永遠墳場對出填海和削坡，以獲得二十五公頃土地，容納公眾填料轉運設施、混凝土配料廠、電力設施等。當局預計，第一百三十七區可提供約五萬個單位，其中公營房屋佔七成。而填海工程預計將於二五年開展，首批約一點二六萬個單位最快可在三〇年入伙，約三萬四千人受惠。



文件透露，第一百三十七區的社區佈局，將軍澳油塘隧道及將軍澳線南延線將會服務當區，而鐵路站將位於該區中央範圍，讓逾三分之二居民可居於離站五百米步行距離之內。鐵路站附近亦設社區公園、地區文娛及商業設施。由於當區位處海旁，將採用階梯式建築物高度輪廓，將由東北至西南朝海旁方向逐步遞減，海旁一帶將設海濱長廊及綠化休憇空間，鼓勵居民以步行或騎單車等模式出行。至於隧道過海往港島東，當局指港島東已發展得「九九十十」，認為沒有新發展機會，暫時未有計劃興建。



西貢區議員方國珊憂慮，填海會影響環境和附近居民健康，又建議當局增加將軍澳線南延線隧道的海底深度，免除鐵路保護層的填海。綠色和平則指有逾八成市民反對以區域合作達致深度減碳，批評政府漠視民意，又質疑當局為引入核電鋪路。