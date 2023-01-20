衞健委：全國疫情高峰已過

國家衞健委表示，新冠病毒實施「乙類乙管」後，感染者的醫療救治平穩有序，日常的診療服務逐步恢復，全國及各省的發熱門診高峰、急診高峰和重症患者的高峰都已經度過。就多國出現具有Delta遺傳背景及部份Omicron的突變的新冠變異病毒株Deltacron，命名為XAY.2。中國疾控中心表示，目前中國尚未監測到這變異株，還沒有關於病毒傳播力、致病力和免疫逃逸力等足夠數據。

未發現新病毒XAY.2



衞健委指全國發熱門診的就診人數，上月二十三日達到峰值後，持續下降，去到日前已較峰值下降九成四；重症患者人數下跌四成四。



另外，美國藥廠莫德納行政總裁邦塞爾據報透露，該公司正就向中國提供新冠疫苗展開積極談判，且涉及設廠事宜，希望今年能訪問中國。

