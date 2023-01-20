﻿社區檢測站逼爆﻿﻿ 市民苦等7句鐘﻿



社區檢測中心連日來大排長龍，市民都趕在農曆新年前取陰性核酸檢測證明，以過關回內地，其中深水埗楓樹街球場檢測站「逼爆」，有市民等七小時才能做檢測。行政長官李家超直言不理想，已指示部門統整資訊讓市民掌握，目標是完全不用再做檢測。政府昨傍晚公佈七個檢測站今會提早於早上八時開始運作，楓樹街登記櫃枱加至三倍。



楓樹街球場檢測站前晚十一時仍有逾三百人，但球場依時關燈惹來在場人士鼓譟；及至昨日凌晨零時，職員未能為「逾期」排隊人士登記，市民鼓譟加劇，警方一度到場維持秩序。檢測站至昨晨約三時半才完成檢測，但早上開門前再度出現人龍，大部份人要等候兩小時才能進場。



不少人都感不滿，李太與其十歲兒子計劃今晚前往深圳，周三晚六時前就在球場外排隊，直至昨日零時才排進球場，等了近七小時。



李家超認為要市民長時間排隊是不理想，問題源於資訊未能充份發放，其實只用了六成檢測服務量，他已指示醫衞局和創科局整合資訊，讓市民更易掌握預約空位，強調檢測服務供應充足。

特首：跨境童可快測代替



他重申，港府的「復常三部曲」是由取消核酸檢測開始，繼而以快測取代，最後免除一切檢測，又斬釘截鐵交代，跨境學童來港絕對可以快測取代核檢。政務司司長陳國基表示，若中央同意，隨時可以推出免核酸檢測過關。



政府昨傍晚表示，已在昨中午前徵用楓樹街球場檢測站旁的足球場，將登記及收費櫃枱增加到三倍以疏導人流。