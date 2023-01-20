在港註冊 涉轉移7億非法資金 虛幣平台Bitzlato 俄創辦人美國落網

美國司法部指，在香港註冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato大股東兼共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）在周二遭當局拘捕，涉經營未經許可的貨幣兌換業務，並與俄國非法暗網市場交換七億美元的加密貨幣。美媒指，四十歲的列科季莫夫現居於深圳，為俄羅斯公民，本月十七日在美國邁阿密遭拘捕。司法部表示，列科季莫夫因涉嫌轉移七億美元的非法資金而被拘留，並利用Bitzlato作為毒品交易和出售被竊金融訊息的避風港。

疑與俄暗網市場合作



美司法部指，一八年起，Bitzlato已處理總值四十五點八億美元的加密貨幣交易，收取逾一千五百萬美元的勒索軟件收益。

司法部稱，Bitzlato註冊在香港，身份識別要求極低，用戶不必為自己拍照或提供護照作認證，僅使用電子郵件便可註冊。而Bitzlato最大交易合作夥伴是俄羅斯非法暗網市場Hydra，該市場涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身份證件及洗錢服務。美國司法部副部長摩納可表示，無論在中國或歐洲違反美國的法律，都有機會被送美國法庭受審。