八旬婦跌傷 南亞漢趁機搶走萬元金戒

無恥賊人趁老婦跌倒搶劫！一名夜歸老婦昨凌晨在深水埗疑貪方便橫過馬路，其間失足跌倒受傷。一名南亞漢上前攙扶，其間突搶去老婦兩隻共值約一萬元的戒指，繼而逃去；警方趕至兜截無果，正緝捕無良賊歸案。



該名八十二歲姓黃老婦在昨日凌晨二時許，於深水埗長沙灣道港鐵深水埗D1站對開，疑未有使用行人隧道，而是在路面橫跨六條行車線過馬路，但她跨越分隔路中的花槽時失足跌倒，手指受傷。



當時一名疑似南亞裔男子走近老婦，疑欲上前攙扶，然而對方竟然強行將老婦分別戴在左右手的兩隻金戒指奪去，老婦大聲呼救，驚動途人報警，賊人得手後向旺角方向逃去。



救護員接報到場，為老婦治理傷勢，她經敷治後並無大礙。警方在場兜截，但未有所獲。兩隻戒指約值一萬元，警方將案件列作搶劫，追緝涉案南亞漢歸案。