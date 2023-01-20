﻿城大五課程改名建築學重新整合﻿

■「建築學及測量學理學士」課程，將加強智能城市及可持續發展的元素。城大提供

香港城市大學下學年提供五十四個課程，當中有五個課程改名，意味課程增加了新元素或重組。其中「社會科學學士（國際關係及全球事務）」，將涵蓋更多國際關係及比較研究的議題；另外，為迎合智能城市及可持續發展的普及，「建築學及測量學理學士」課程也進行重新整合，增加更多相關元素。採訪：《星島日報》教育組圖：受訪者提供、星島圖片庫近年推出多項新計劃，以推動創新和創意的香港城市大學，下學年將提供五十四個課程，其中五個課程的主修專業更改了名稱，包括「管理科學系【選項：工商管理學士（商業決策分析）、工商管理學士（環球營運管理）】」、「工商管理學士（商業決策分析）」、「工商管理學士（環球營運管理）」、「建築學及土木工程學系【選項：工學士（建築工程）、工學士（土木工程）、理學士（建築學及測量學）】」及「社會科學學士（國際關係及全球事務）」。增數據分析或環球營運五個主修專業更改名稱的課程，均有新元素或課程重組。城大表示，「管理科學系【選項：工商管理學士（商業決策分析）、工商管理學士（環球營運管理）】」兩個主修專業均改了名稱，修讀該課程的同學，首年將先在管理科學系，修讀基礎工商管理課程；二年級才決定主修「商業決策分析」或「環球營運管理」。兩個主修專業的課程，都有新元素，其中「商業決策分析」課程，將教授運用數據分析方法及電腦軟件，幫助企業取得更好的業績，學生將修讀商業決策分析、統計、商務智能、風險管理、軟件使用等專業課程。課堂將會加入有關決策分析的科目，加強數據管理、市場與金融應用。至於「環球營運管理」課程，則教授如何有效地提高生產力，及憑藉卓越環球營運推動價值的課程。該課程的核心科目涵蓋環球營運知識、個案研究及管理技巧。此外，課程亦會加強數據管理及營運分析內容，並加入外語科目，同學可選修韓語、日語及西班牙語，提升語言能力，為未來的事業作裝備。迎合智能城市戰略角色「建築學及土木工程學系【選項：工學士（建築工程）、工學士（土木工程）、理學士（建築學及測量學）】」課程，由不同業界的專家組成教學團隊，課程以跨學科模式進行，其中「建築學及測量學理學士」課程，為迎合智能城市及可持續發展的普及，下學年將進行重新整合，增加更多相關元素。至於由公共及國際事務學系開辦的「社會科學學士（國際關係及全球事務）」課程，將由來自世界各地的學者，引領同學認識亞洲國家的發展及其國際關係，以及香港在這些變化中的不同角色，培育學生的區域與國際視野，掌握國際發展形勢及亞洲的戰略性地位與文化變遷，涵蓋更多國際關係及比較研究的議題。