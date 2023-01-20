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巴西抵港雞腳藏2.6億元可卡因

2023-01-20 列印
■販毒集團以急凍雞腳掩飾毒品。
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海關偵破近十年來最大型海路販運可卡因案件，販毒集團以急凍雞腳掩飾毒品，上月二十二日在葵涌海關大樓驗貨場，鎖定一個由巴西到港、報稱運載急凍雞腳的四十呎冷凍貨櫃，在其中三十箱急凍雞腳內，搜出約三百公斤、估計市值約二億六千萬元的懷疑可卡因，先後拘捕三人。

關員當時利用X光檢查，發現該三十箱急凍雞腳中藏有可疑物，開啟查看在每箱雞腳內，檢獲十磚以不同顏色包裝的白色粉末，經測試後，初步相信粉末為可卡因，海關相信行動成功搗截大批毒品在農曆年間流入市場。
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