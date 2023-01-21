教育局：教職員30日起返校毋須快測

港府本月三十日撤銷確診者隔離令，確診僱員可外出上班，並建議染疫學童不應上學。教育局昨向學校發通告，指如教職員自行檢測呈陽性，須即時通知校方，以便校方跟進；如確診教職員出現明顯的病徵，理應盡快求醫，不應回校上班，並須要向醫生求診及取得病假紙以申請病假。



教職員三十日起，毋須每天回校前做快測，相關安排同樣適用於校巴、保姆車司機以及隨車人員。



此外，港府宣佈下周四起微調個別處所佩戴口罩的要求，包括在宗教處所內，主禮人或講者於宗教活動期間，向參與活動的人士演講時；在公眾娛樂場所舉行展覽活動期間，於餐桌或展覽攤位飲食時。